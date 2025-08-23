Diego Spagnuolo visitaba frecuentemente Olivos y Casa Rosada

Diego Spagnuolo, el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que está siendo investigado por la Justicia y fue apartado de su cargo tras la difusión de audios en los que aludía al pago de coimas, es de las personas que más veces visitó al presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos entre los meses de enero de 2024 y marzo de este año, según los datos que publicó Chequeado.

En esos 15 meses, Spagnuolo registra en total 38 visitas a la quinta presidencial. Lo haría una vez más en abril, según reveló LA NACION.

En cantidad de ingresos, es solo superado por tres personas: el influencer libertario, Iñaki Gutiérrez, que maneja la cuenta de TikTok presidencial, quien registra 47 visitas; el economista Juan Carlos de Pablo, amigo personal del Presidente, con 46 encuentros; y la kinesióloga de Milei, Leandra Protolongo, que en ese periodo fue a la quinta presidencial más de 50 veces.

En el registro de visitas, Spagnuolo figura como director de la Agencia Nacional de Discapacidad cargo que ocupó hasta la explosión del caso por las presuntas coimas en esa dependencias, reveladas por un audio que dio a conocer el medio Data Clave, en donde una voz -presuntamente la de Spagnuolo- habla sobre los supuestos pagos.

