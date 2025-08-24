Culminaron los Juegos Panamericanos Junior con el 4to puesto para la chubutense Candela Velazquez en canotaje

Con dos medallas de oro conseguidas por Vicente Vergauven-Baltazar Itria, en K2 500 metros masculino y Agustín Sánchez-Paulina Amneris Barreiro Hus, en K2 500 metros mixto más una de bronce para la dupla Aramís Caleb Sánchez Ayala-Santiago Nahuel Piedras en C2 500 metros masculino, cerró la participación argentina en los Juegos Panamericanos Juniors en Asunción del Paraguay en la disciplina canotaje.

En esta competencia, estuvo presente la deportista chubutense Candela Velázquez, quien logró el cuarto lugar junto a su compañera Priscila Vukonich en la prueba de los K2 500 femenino; más el oro en los K4 500 logrado el viernes.

Candela fue oro en los K4 y cuarta en K2 en los Panamericanos Juniors

En el canotaje, la Argentina completó su gran perfomance en los Juegos Panamericanos Juniors en Asunción del Paraguay, certamen que culminó este sábado en la capital paraguaya.

El combinado nacional fue el mejor país en el medallero de este deporte en estos II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, con once medallas conseguidas por los argentinos en los cuatro días de competencias en la disciplina donde se lograron siete preseas de oro, dos de plata y dos de bronce.

En K2 500 metros femenino, la dupla compuesta por Priscila Vukonich y la deportista chubutense Candela Velázquez, se ubicaron cuartas, con un tiempo de 2:08:66. Los medallistas: los mexicanos Ana Hernández-Naomi Campos (oro, 1:59:61), los chilenos Maira Toro-Fernanda Sepúlveda (plata, 2:02:79) y los cubanos Lismary Bombino-María Álvarez (bronce, 2:05:34).

Vale destacar que el día viernes, Candela Velazquez junto a sus compañeras Martina Catalano, Priscila Vokonich y Paulina Barreiro, ganaron la K4 500 metros femenina y se colgaron la medalla dorada, con un registro de 1:39:08. Las otras medallas fueron ganadas por las atletas de México (1:41:25) y Cuba (1:41:45).

Más resultados argentinos en el canotaje

Vergauven-Itria, con una marca de 1:45:14, se impusieron en la prueba de K2 500 metros masculino, llevándose la presea dorada. También subieron al podio los uruguayos Matías Maccio-Tadeo Arca (plata, 1:49:14) y los chilenos Sebastián Alveal-Matteo Cossio (bronce, 1:49:33).

En el K2 500 metros mixto, Sánchez-Amneris Barreiro Hus, también conquistaron el oro al ganar la competencia al cronometrar 2:02:31. Los otros medallistas fueron los canadienses Brianna Smith-Jeremy Lantz (plata, 2:05.41) y los chilenos Maira Toro-Sebastián Alveal (bronce, 2:09.66).

Caleb Sánchez Ayala-Piedras se llevaron la medalla de bronce en la prueba de C2 500 metros masculino, con un registro de 2:07:14. Los brasileros Lucas Espirito-Mateus Nunes (oro, 2:04.46) y los cubanos Elvis Reyes-Javier Requeiro (plata, 2:06.82) también tuvieron su lugar en el podio.

Tais Nicole Trimarchi-Sabrina Zuccoli, en el C2 500 metros femenino, terminaron en el quinto puesto, con 2:46:96. El podio: los cubanos Diorgina Castillo-Yisnoly López (oro, 2:24:33), los brasileros María De Souza-Lorrane Santos (plata, 2:26:99) y los chilenos Sley Figueroa-Valentina Cornejo (bronce, 2:27:33).

En el C2 500 metros mixto, prueba que estuvo demorada durante más de una hora por las condiciones climáticas, Tais Nicole Trimarchi-Santiago Nahuel Piedras terminaron quintos, con un tiempo de 2:25:36. Los que se llevaron las medallas fueron los cubanos Yisnoly López-Javier Requeiro (oro, 2:14:61), los chilenos Sley Figueroa-Matías Jiménez (plata, 2:18:75) y los mexicanos Nicol Guzmán-José Gil (bronce, 2:19:61).