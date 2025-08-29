CHUBUT - CIENCIA Y TECNOLOGÍA - MERCOSUR

Convocatoria abierta al Premio MERCOSUR de Ciencia y Tecnología 2025

Invitan a participar del Premio MERCOSUR de Ciencia y Tecnología 2025, una iniciativa chubutense que promueve la producción de conocimiento científico y tecnológico con impacto en los países miembros y asociados del bloque.

El certamen tiene como eje central el tema “La Seguridad Alimentaria en el Contexto del Cambio Climático”, y está dirigido a estudiantes y científicos de distintos niveles, desde la educación media hasta investigadores consolidados, nacionales o residentes de los países del MERCOSUR.

Las categorías incluyen Iniciación Científica, Estudiante Universitario, Joven Investigador, Investigador Senior e Integración en equipo, con premios que van desde los 3.526 dólares hasta 10.585 dólares, además de trofeos y placas de reconocimiento.

Todos los trabajos premiados o distinguidos con menciones especiales serán publicados, contribuyendo a la difusión del conocimiento científico de la región.

La inscripción estará abierta hasta el 15 de septiembre inclusive y los trabajos podrán presentarse en español o portugués. El reglamento completo se encuentra disponible en el sitio web del CNPq: www.premiomercosul.cnpq.br

Con esta convocatoria, el MERCOSUR busca fortalecer la integración regional a través de la ciencia, incentivar la formación de jóvenes investigadores y aportar soluciones innovadoras a uno de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo: garantizar la seguridad alimentaria frente al cambio climático.

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

Milei suma rechazo
Ruptura en LLA
Torres en modo campaña

El caso del traumatólogo acusado de abuso sexual simple iría a juicio por jurados
Puerto Madryn se prepara para el referéndum municipal
Retuvieron 15 motos por maniobras temerarias y escapes modificados