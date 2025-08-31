Controles en Puerto Madryn: secuestraron 22 autos y 19 motos durante la última semana

La Coordinación de Tránsito y Transporte de Puerto Madryn informó que, en el marco de operativos conjuntos realizados junto a la Policía del Chubut —a través de comisarías dependientes de la Unidad Regional y el Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM)—, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), se concretaron múltiples procedimientos en distintos sectores de la ciudad.

Como resultado de los controles, se incautaron 22 automóviles y una motocicleta por alcoholemias positivas, mientras que se labraron actas y retenciones a más de 25 motocicletas. De ese total, 18 rodados quedaron secuestrados por infracciones que incluyeron maniobras peligrosas, como los conocidos “wheelies”, y escapes modificados que alteran la seguridad y la tranquilidad de los vecinos.

Uno de los hechos llamativos se produjo cuando un motociclista abandonó el vehículo en el que circulaba y se dio a la fuga. Más tarde, personal de la División Sustracción de Automotores detectó que la moto había sido robada, lo que motivó la intervención correspondiente.

Según se indicó, la mayoría de los procedimientos relacionados con automóviles se llevaron a cabo en zonas que conectan distintos barrios de Puerto Madryn, mientras que gran parte de las motocicletas infractoras fueron detectadas en la zona del Boulevard, un sector habitual de circulación nocturna.

Las autoridades remarcaron que este tipo de operativos se mantendrán de manera periódica con el objetivo de reforzar la seguridad vial y prevenir siniestros en la ciudad.