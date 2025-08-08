Condenado por homicidio recuperó la libertad y fue detenido por robo



Maximiliano González y Nicolás “El Ruso” Hammond fueron detenidos por la Policía del Chubut, acusados de cometer hurtos agravados utilizando un inhibidor de alarmas. Hammond había recuperado su libertad en junio, tras cumplir una condena por su participación en el homicidio de Alan Bopp ocurrido en 2020.

La aprehensión se produjo luego de que un vecino los observara manipulando una camioneta estacionada en la vía pública y diera aviso a la policía. Ambos fueron interceptados y en su poder se hallaron elementos sustraídos del vehículo.

La funcionaria fiscal Melina Leiva encabezó la audiencia de control de detención, donde imputó los cargos por hurto agravado por el uso de un dispositivo electrónico. Además, incorporó otro hecho ocurrido el día anterior con idéntica modalidad, registrado por cámaras de seguridad en la zona céntrica, en el que dos personas con características similares sustrajeron elementos del interior de un vehículo.

Antecedentes

El 11 de abril de 2020, en el barrio Comercio IV, Nicolás Hammond fue partícipe secundario del homicidio en ocasión de robo de Alan Bopp (21). Esa madrugada, Juan Colemil Navarro apuñaló por la espalda a la víctima, causándole la muerte.

Navarro fue condenado a 22 años de prisión de cumplimiento efectivo. Hammond, por su parte, reconoció su responsabilidad en un juicio abreviado ante el fiscal Jorge Bugueño y la querella —representada por el Dr. Néstor Coronel— y recibió una pena de cinco años de prisión con declaración de reincidencia. Recuperó su libertad en junio de este año, tras cumplir la condena.

Medidas judiciales

La jueza María Alejandra Hernández presidió la audiencia de control, donde hizo lugar al pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscalía para Hammond y presentaciones semanales para Gonzalez. La medida fue dispuesta para resguardar el proceso de investigación y prevenir la reiteración de hechos delictivos. La causa continuará con la etapa de formulación de acusación para su posterior elevación a juicio