Cómo es «Mi amigo Enzo», la conmovedora película que es furor en Netflix



«Mi amigo Enzo» (The Art of Racing in the Rain en su título original) es una película dramática de 2019, dirigida por Simon Curtis y basada en la exitosa novela del mismo nombre de Garth Stein, que recientemente se estrenó en Netflix con muy buena repercusión.

La trama está narrada desde la perspectiva de Enzo, un Golden Retriever filosófico y observador que vive con su dueño, Denny Swift.

De qué trata “Mi amigo Enzo”

La película sigue la vida de Enzo (cuya voz en inglés es interpretada por Kevin Costner) mientras observa y aprende de su dueño, Denny (interpretado por Milo Ventimiglia), un aspirante a piloto de autos de carrera. A través de la mirada del perro, la historia explora las alegrías y tristezas de la vida de su amo, incluyendo su carrera, su matrimonio con Eve (Amanda Seyfried), el nacimiento de su hija Zoë (Ryan Kiera Armstrong) y los desafíos que la familia debe enfrentar.

A lo largo de la película, Enzo se convierte en un compañero leal y una suerte de confidente silencioso, reflexionando sobre las lecciones de la vida que Denny le enseña a través de las carreras de autos. El perro cree firmemente en la teoría de la reencarnación y aspira a regresar a la Tierra como un ser humano. Las enseñanzas de Denny sobre la vida en la pista, como la importancia de no darse por vencido y la necesidad de tener un «ojo de piloto» para anticipar los problemas, se convierten en metáforas para los desafíos que la familia enfrenta.

«Mi amigo Enzo» es una película emotiva que combina el amor por el automovilismo con una profunda historia familiar. Es un relato sobre la amistad incondicional, la pérdida, la perseverancia y la búsqueda de la felicidad. La historia de Enzo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia y las lecciones que podemos aprender de aquellos que amamos, incluso si son de una especie diferente.