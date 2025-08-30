Comenzaron a inscribir para el curso de anfitrión turístico



Desde la Dirección de Atención al Visitante de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn anunciaron que ya se encuentran abiertas las inscripciones para la edición 2025 del Curso de Anfitrión Turístico. La capacitación dará inicio el martes 16 de septiembre y se desarrollará durante tres meses, los martes y jueves de 10 a 12 horas.

El curso está destinado a personas mayores de 18 años con residencia comprobable en Puerto Madryn y las inscripciones estarán abiertas hasta el 12 de septiembre. Los interesados pueden comunicarse vía correo electrónico a [email protected] o por WhatsApp (solo mensajes de texto) al 2804665688.

En una comunidad turística, todos sus habitantes pueden ser considerados “anfitriones”. Eso implica conocer el lugar de residencia y transmitir esa información de manera clara, adoptando actitudes de respeto y cordialidad hacia los visitantes. En este sentido, dicho curso tiene como objetivo transmitir a residentes un conjunto de conocimientos básicos y herramientas que permitan optimizar la atención, contribuyendo así a afianzar la cultura de la hospitalidad en pos de la mejora de la calidad de los servicios que se ofrecen en el destino, a través de un conocimiento más amplio de la zona y sus atractivos turísticos de los residentes de la ciudad.

El curso se organiza en dos etapas, la primera virtual; a través de videoconferencias por Zoom, los participantes recibirán formación sobre los servicios y atractivos de la región, manejo de quejas, historia, flora y fauna local y los principales circuitos turísticos. Cada clase incluirá un espacio para consultas e intercambio de ideas. Se requiere contar con conexión a internet, micrófono y cámara.

Y una segunda etapa presencial, donde los participantes que aprueben la etapa virtual accederán a un curso inicial de inglés conversacional para la Atención al Visitante, donde aprenderán vocabulario y expresiones útiles para comunicarse con turistas y brindar información sobre servicios y circuitos turísticos.

Cabe destacar que se otorgará un certificado de participación a quienes completen la capacitación. La iniciativa cuenta con la participación del personal de la Secretaría de Turismo, distintas instituciones vinculadas al sector y la colaboración de la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes a través del Instituto Municipal de Inglés.