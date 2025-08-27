CIBERCRIMEN: Estafó por internet y deberá devolver el dinero más intereses



Un hombre de la localidad de Claypole estafó a un vecino de Rawson con la venta de zapatillas de básquet que nunca envió y, tras la denuncia, fue descubierto por la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen, ahora deberá devolver el dinero del que se hizo ilegalmente al que se le suman los intereses por el tiempo transcurrido desde el hecho.

Se trata de W. S. que en una audiencia a la que siguió vía zoom desde esa localidad bonaerense, manifestó estar de acuerdo con la devolución de un total de 238.000 pesos que hará efectivo en dos cuotas que serán depositadas en la cuenta de la víctima de la estafa S. R.

El ofrecimiento de las zapatillas deportivas fue realizado en la red social Instagram, con “importantes descuentos”, tal como las promocionaba W.S. Interesado en comprárselas a sus hijos, S.R. le transfirió a W.S. 190.000 pesos. Fue el 21 de enero pasado.

Al momento de seguir manteniendo la comunicación para recibir ese calzado deportivo, W.S. no dio señales de vida, por lo que la víctima de la estafa realizó la denuncia y dando así inicio a una investigación que ahora se encuentra en la etapa final, a la espera que se realicen los dos depósitos de 119.000 pesos cada uno pagaderos en los meses de septiembre y octubre próximos. Si da cumplimiento, podrá ser sobreseído en el hecho por la jueza de garantías Karina Breckle.

La figura de la “reparación” incluida entre las soluciones alternativas al conflicto, contó con la anuencia de la víctima que siguió atentamente la audiencia y dio su expresa conformidad. En representación del Ministerio Público Fiscal lo hizo el fiscal general Fernando Rivarola, mientras que W.S. fue asistido por el defensor Pablo Sánchez.