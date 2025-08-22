BUENOS AIRES - CHUBUT - CHUBUT MÁGICO - PATAGOTITAN MAYORUM - TURISMO

Chubut continúa la promoción turística en Buenos Aires

En una acción conjunta entre el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Casa del Chubut, el Gobierno de la Provincia llevó a Buenos Aires la propuesta “Chubut Mágico”, una innovadora promoción turística que busca acercar al público porteño los principales atractivos de toda la provincia.

La campaña se desarrolla en Parque Thays, en el barrio Recoleta, e incluye la presencia de la imponente réplica del Patagotitan mayorum, el dinosaurio más grande del mundo. Las actividades, que se realizaron días atrás, incluyeron juegos interactivos, sorteos, charlas educativas y material informativo sobre los destinos turísticos de Chubut.

Como parte de la acción por el Día de la Niñez, el 17 de agosto estudiantes del Colegio San Martín de Chilecito de La Rioja participaron de juegos, se llevaron premios y disfrutaron de una charla sobre el dinosaurio más grande del mundo.

Próximas actividades

La propuesta continuará este fin de semana los días sábado 23 y domingo 24 de agosto, con actividades abiertas al público de 10 a 18 horas, dando visibilidad a la oferta turística de Chubut en una de las zonas más transitadas de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita.

Con “Chubut Mágico”, la provincia se posiciona una vez más como destino ideal para las vacaciones y viajes, destacando sus paisajes, patrimonio natural y cultural, y todo lo que tiene para ofrecer durante todo el año.

