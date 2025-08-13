Casación rechazó el planteo para suspender inicio de juicio a Marcelo Corazza



La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la fecha del 27 de agosto próximo para el inicio del juicio al ex Gran Hermano Marcelo Corazza por presunta corrupción de menores al rechazar un planteo de su defensa que buscaba suspender el inicio del debate oral.

Los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, de la sala IV del máximo tribunal penal federal del país, rechazaron una queja de Corazza quien pretendía que se ordene al Tribunal que lo juzgará suspender el debate hasta que la Corte Suprema resuelva dos recursos que tiene pendientes, informaron fuentes judiciales.

Casación desestimó la queja por «improcedente» y también recordó que la ley establece que no se suspende la marcha del proceso mientras la Corte no haga lugar a la misma.

Corazza llegará así a juicio el próximo 27 de agosto ante el Tribunal Oral Federal 3 de la ciudad de Buenos Aires con sede en Comodoro Py 2002 junto a otros cuatro acusados procesados por corrupción de menores.

Según la acusación de los fiscales Carlos Rívolo y Alejandra Mángano en la causa que investigó el juez Ariel Lijo reclutaban adolescentes menores de edad varones con el supuesto fin de «forzarlos y someterlos a diversas prácticas de índole sexual, abusarlos y explotarlos sexualmente, promoviendo su corrupción y prostitución».

Según los fiscales, dichas prácticas se llevaban a cabo en Capital Federal y las provincias de Buenos Aires y Misiones al menos desde 1999 hasta marzo de 2023.

Corazza estuvo detenido cuatro meses y luego fue excarcelado y será juzgado por el Tribunal que integran los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Peloni desde el 27 de agosto a las 9:30.