ABUSO SEXUAL - PRÓFUGO - PUERTO MADRYN

Buscan a prófugo por abuso sexual en Puerto Madryn


El Poder Judicial mantiene activo un pedido de captura contra Federico Adrián Serrano, conocido como “Champi”, de 38 años, imputado en una causa por abuso sexual con acceso carnal agravado en perjuicio de una menor de edad.

El hombre se encuentra prófugo con una orden de detención vigente y es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad, que solicitaron la colaboración de la comunidad para dar con su paradero y proceder a su inmediata detención.

Desde la División de Investigaciones de la Policía informaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre Serrano debe comunicarse de manera urgente al teléfono 280-4562486 o dirigirse a la comisaría más cercana.
La causa que lo tiene como imputado avanza en el ámbito judicial y, mientras tanto, la prioridad de las autoridades es lograr su captura.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: cambio climatico, desarrollo sustentable, energía, Patagonia

Transformación sustentable, una tarea pendiente

TERMÓMETROS

Etiquetas: ana clara romero, Comodoro Rivadavia, Gustavo Menna, hospital militar, Ignacio "Nacho" Torres, LUIS PETRI

Torres en modo campaña
Etiquetas: bancos, dólar, Luis Caputo

Dólar planchado, banco enojado
Etiquetas: Arriba Chubut, Mariela Williams, pj

Mariela pegó el portazo

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: ginebra, medioambiente, plásticos

Las naciones no acuerdan qué hacer con los residuos plásticos
Etiquetas: Cenpat, CIENCIA, CONICET, microbiologia

Puerto Madryn será sede del congreso 2025 de la Sociedad Argentina de Microbiología
Etiquetas: bono, IDeSA, jubilaciones, moratoria previsional

IDESA advierte que el bono previsional repite los errores de la moratoria