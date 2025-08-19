Buscan a prófugo por abuso sexual en Puerto Madryn



El Poder Judicial mantiene activo un pedido de captura contra Federico Adrián Serrano, conocido como “Champi”, de 38 años, imputado en una causa por abuso sexual con acceso carnal agravado en perjuicio de una menor de edad.

El hombre se encuentra prófugo con una orden de detención vigente y es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad, que solicitaron la colaboración de la comunidad para dar con su paradero y proceder a su inmediata detención.

Desde la División de Investigaciones de la Policía informaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre Serrano debe comunicarse de manera urgente al teléfono 280-4562486 o dirigirse a la comisaría más cercana.

La causa que lo tiene como imputado avanza en el ámbito judicial y, mientras tanto, la prioridad de las autoridades es lograr su captura.