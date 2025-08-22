BORIC - UNIVERSIDAD DE CHILE

Boric confirmó la liberación de los 104 detenidos de Universidad de Chile


El presidente de Chile, Gabriel Boric, confirmó que en las últimas horas fueron liberadas las 104 personas que habían sido detenidas durante la batalla entre hinchas de Independiente y la Universidad de Chile de este miércoles por la noche.
A través de un posteo en sus redes sociales, Boric detalló: “Me informa el ministro Álvaro Elizalde que la fiscalía acaba de decretar la libertad de los 104 detenidos de la Universidad de Chile que permanecían en comisarías en Argentina”.
Además, aseguró que “seguiremos trabajando por erradicar la violencia en los estadios y a la vez defendiendo los derechos de nuestros compatriotas”.
Los gravísimos incidentes que se vieron en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, comenzaron con los hinchas de la Universidad de Chile lanzando piedras y bombas de estruendo a la parcialidad de Independiente, cuya barra brava luego terminó atacando a los hinchas visitantes que seguían en el recinto, dejando como saldo a decenas de heridos.
Aún no se conoce la sanción que aplicará la Conmebol a Independiente y a Universidad de Chile, que disputaban el partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: cambio climatico, desarrollo sustentable, energía, Patagonia

Transformación sustentable, una tarea pendiente

TERMÓMETROS

Etiquetas: diputados, lla, ruptura

Ruptura en LLA
Etiquetas: ana clara romero, Comodoro Rivadavia, Gustavo Menna, hospital militar, Ignacio "Nacho" Torres, LUIS PETRI

Torres en modo campaña
Etiquetas: bancos, dólar, Luis Caputo

Dólar planchado, banco enojado

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: detenido, Madryn

Intentó huir en moto, chocó un paredón y quedó detenido con marihuana
Etiquetas: Allanamiento, cocaína, drogas, esquel

Esquel: secuestran cocaína y desarticulan punto de venta de drogas al menudeo
Etiquetas: Casa de Gobierno, FALLO, incendios rawson, Legislatura

Condenaron a prisión a los responsables por los incendios de 2021 en Rawson: “Sólo buscaban destruir y saquear”