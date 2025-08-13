Béliz: “Nuestra obligación es con los trabajadores y los jubilados, no con los grandes poderes”

El espacio es encabezado por Alfredo Béliz, Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio, acompañado por Tatiana Goic como candidata a Diputada Nacional, y por los suplentes Nicolás Cartagena Sanz y María Belén D’Ignoti. También fueron presentados los postulantes al Consejo de la Magistratura en las jurisdicciones Trelew y Esquel.

En su discurso, Béliz remarcó que el movimiento viene a ocupar un lugar que la política había olvidado, poniendo en el centro a los trabajadores y jubilados. Cuestionó el modelo económico actual, que —según afirmó— no resuelve el desempleo, la caída del turismo ni las dificultades que enfrentan las pymes y comercios.

El candidato fue enfático: “No le debemos nada a Cristina, ni a Milei, ni a Macri. Nuestra obligación es con ustedes, con los trabajadores. Vamos a defender en el Congreso el salario, el empleo, las vacaciones, el aguinaldo y todos los derechos laborales”.

Béliz subrayó que la voz del espacio también representará a los jubilados y a quienes atraviesan las mayores necesidades. Convocó a la militancia a sumar fuerza y entusiasmo para ganar las elecciones y “devolverle la esperanza a Trelew y a toda la provincia”.

La inauguración de la sede central marca un nuevo paso en la consolidación de La Fuerza del Trabajo Chubutense como una alternativa política y sindical independiente de las grandes estructuras nacionales, con un compromiso directo con las problemáticas locales.