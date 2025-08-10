Aumentos en carne y frutas impulsan el alza de la canasta en Puerto Madryn

El Centro de Estudio José María Rey, del Partido Socialista, difundió los resultados de su relevamiento mensual de precios sobre 50 productos de la canasta básica de alimentos, realizado en las cuatro principales cadenas de hipermercados de Puerto Madryn.

Según el informe, en julio de 2025 los precios registraron un incremento promedio del 1,6%. Los aumentos más significativos se detectaron en cortes de carne y productos frescos: asado sin hueso por kilo (+15%), tapa de asado por kilo (+13%), carne picada por kilo (+13%), té en saquitos por 50 unidades (+13%), zapallo anco por kilo (+11%) y naranjas por kilo (+11%).

El relevamiento contempla productos cárnicos, frutas, verduras, alimentos no perecederos y artículos de limpieza, manteniendo las mismas marcas y puntos de venta para garantizar la comparabilidad de los datos.

El estudio también proyecta que, de mantenerse la tendencia, la variación acumulada de precios en la canasta durante 2025 alcanzará el 29%.