Ariel Proboste en lucha y Luca Salesky en karate, consiguieron sus medallas de bronce en los Juegos Panamericanos Juniors en Paraguay

En la jornada del viernes, se dió una exitosa perfomance para los deportistas chubutenses en los Juegos Panamericanos Juniors que se disputan en Asunción del Paraguay.

En lucha, el deportista oriundo de Rawson, Ariel Proboste, consiguió la medalla de bronce; misma presea que luego concretó el comodorense luca Salesky, como integrante del equipo argentino de karate.

Proboste, orgullosamente de bronce en Asunción

En la última jornada de combates, el luchador chubutense Ariel Proboste, se alzó con la medalla de bronce en la categoría Libre -74 kg. en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

En cuanto a su canino a la medalla, Proboste, representante del Club Los Gregorianos de Rawson, en 4tos de Final, Proboste perdió 11-0 (VSU) frente al estadounidense Mitchell Mesenbrink. En el combate por el 3° puesto, derrotó 8-4 (VPO1) al venezolano Ricardo Oyoque y ganó la medalla de bronce.

Vale destacar que los 3 luchadores argentinos se subieron al 3er escalón del podio: Ricardo Gómez en Grecorromana 97 kg. y Camila Amarilla en Libre Femenina -57 kg.

En karate, Salesky también subió al podio

En la disciplina de karate, los deportistas de la Selección Argentina, Micaela Pacheco (-61 kg.), Luka Salesky (-75 kg.) y Vladimir Milazzo (-67 kg.) se alzaron con la medalla de bronce en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

En categoría -75 kg. entre los caballeros, Luka Salesky 1° en el Grupo B con victorias por 2-1 ante el paraguayo Dieter Rinck y por 4-2 ante el mexicano Hayato Yoshii, y una caída ante el dominicano Keanu Feliz por senshu (desempate tras igualar 2-2). En la Semifinal, cayó 2-1 ante el brasileño Lucas Menezes y ganó la medalla de bronce.