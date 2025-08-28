Argentina firma un nuevo acuerdo por cielos abiertos

El Gobierno Nacional incorporó a El Salvador a la política de Cielos Abiertos mediante la firma de un acuerdo bilateral que establece las bases para la apertura aerocomercial entre ambos países, con el fin de promover la conectividad, incrementar las opciones de vuelos y atraer nuevas líneas aéreas, informaron desde la Secretaría de Transporte mediante un comunicado.

Con la inclusión de El Salvador, ya son 27 los países que se sumaron a esta política desde la asunción del Presidente Javier Milei.

Anteriormente, se celebraron acuerdos con países de cuatro continentes: Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Canadá, Panamá, Uruguay, Paraguay, México, Colombia, Ruanda, República Dominicana, Etiopía, Qatar, Islandia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Chipre, Luxemburgo, República Checa, Alemania, Honduras, Guyana, Letonia, Rumania, Serbia y El Salvador.

Este tipo de acuerdos de cielos abiertos permiten aumentar la conectividad entre los países que se adhirieron, al liberar las condiciones que existían para establecer rutas aerocomerciales con la Argentina.

A través de este memorándum de entendimiento firmado por el Secretario de Transporte del Ministerio de Economía, Luis Pierrini, y el Director de Aviación Civil de El Salvador, Homero Francisco Morales Herrera, Argentina y El Salvador tendrán un régimen de frecuencias ilimitadas, con derechos de tráfico que autoriza a las líneas aéreas a realizar vuelos de cabotaje, tanto para vuelos regulares de pasajeros y carga, como para vuelos no regulares y de carga exclusiva.

Además, ambos países mantienen la posibilidad de celebrar acuerdos de código compartido con líneas aéreas pertenecientes a terceros Estados, es decir, habilita a líneas aéreas salvadoreñas y argentinas a la comercialización conjunta con aerolíneas de otros países, de distintos destinos aéreos, siempre y cuando se celebren los respectivos convenios, lo que favorece aún más el ofrecimiento de nuevas opciones de rutas.

Acuerdan, también, firmar convenios de cooperación técnica en pos de la seguridad operacional. Este acuerdo, que es el primero de este tipo entre ambos países, se suma a los que se firmaron en los últimos meses como: Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Chipre, Luxemburgo, República Checa, Alemania y Honduras.

“La desregulación del sector aéreo a través de la política de Cielos Abiertos implementada por el Gobierno Nacional, no solo favorece el desarrollo del sector aéreo y la apertura del mercado aerocomercial con el fin de fomentar la conectividad regional y global, sino que también potencia el turismo y atrae inversiones en el sector”, indica el comunicado difundido hoy.

“Como resultado de estas políticas, desde el inicio de la gestión se establecieron 38 nuevas conexiones internacionales que ya se encuentran operativas, fomentando un entorno de libre mercado e impulsando el desarrollo del turismo. De esta forma, se continúa avanzando en la apertura del sector aerocomercial, ampliando la oferta de vuelos en beneficio de empresas y pasajeros”, agrega finalmente.