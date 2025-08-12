Analizan un referéndum para modificar dos árticulos de la Carta Orgánica Municipal

Puerto Madryn podría modificar su Carta Orgánica para habilitar que los jóvenes de 16 a 18 años puedan votar en elecciones municipales, tal como ya sucede en los comicios nacionales y provinciales.

Actualmente, los artículos 152 y 153 de la Carta Orgánica establecen que el derecho al voto en el ámbito local se otorga únicamente a partir de los 18 años. La propuesta impulsada por el Intendente busca equiparar la normativa municipal con la legislación nacional, y para ello se plantea un referéndum vinculante que podría realizarse el próximo 26 de octubre, en simultáneo con las elecciones legislativas.

En este marco, el Tribunal Electoral Municipal mantuvo una reunión con concejales en la Comisión de Gobierno del Concejo Deliberante para analizar la viabilidad de la convocatoria. Juan Duarte, integrante del Tribunal, explicó que la modificación de la Carta Orgánica requiere, además de la aprobación de una ordenanza, la realización de un referéndum para que la ciudadanía exprese su posición.

“Puerto Madryn tiene la capacidad logística para llevarlo adelante, pero debemos definir la mejor forma de implementación, procurando el menor costo posible para los contribuyentes”, señaló Duarte. También aclaró que, si bien existe consenso político inicial para avanzar con la reforma, aún restan definir aspectos y criterios de importancia por lo que la propuesta demandará algunos días más de análisis.

El consenso para la modificación de la máxima norma municipal y avanzar en la posibilidad de que los menores de 16 a 18 años puedan votar en las categorías municipales está, sin embargo las diferencias políticas están marcadas la cuestión del Código Electoral.