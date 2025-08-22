Allanaron al extitular de Discapacidad tras el escándalo de las coimas



La Policía de la Ciudad, por orden del juez federal Sebastián Casanello, realizó más de 15 allanamientos durante la madrugada y la mañana de este viernes en el marco de la causa que investiga la presunta red de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un escándalo que se desató tras la viralización de audios atribuidos a su exdirector, Diego Spagnuolo.

Según reveló Noticias Argentinas, el resultado más impactante de los operativos se produjo en una casa en el barrio La Isla de Nordelta, donde los investigadores secuestraron 266.000 dólares y 7 millones de pesos en efectivo. En otro domicilio del mismo complejo, en el barrio El Golf, no encontraron moradores y se dispuso una consigna policial.

Operativos en la Agencia de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina

Los procedimientos, que se mantienen bajo secreto de sumario, apuntaron a los domicilios particulares y laborales de Diego Spagnuolo y de los directivos de la droguería Suizo Argentina, Jonathan y Eduardo Kovalivker.

Sede de ANDIS: En una de las sedes de la agencia, en la calle Ramsay al 2200, se secuestraron solicitudes de gestión de pago y un registro de una transferencia a la droguería Suizo Argentina por más de $10.800 millones.

Droguería Suizo Argentina: En la sede de la calle Monroe al 800, la policía incautó 15 cajas con documentación y un pendrive considerados de interés para la causa.

Otros domicilios: Se realizaron múltiples allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y, según trascendió, las medidas continuaban en la mañana de este viernes en el barrio privado Altos de Campo Grande, en Pilar.

La causa, caratulada como «defraudación por administración fraudulenta, estafa y asociación ilícita», avanza con el análisis del material secuestrado y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.

Fuente: NA