Adorni desmintió que la TV Pública no vaya a transmitir el Mundial 2026



En medio de las versiones que circularon en los últimos días, el vocero presidencial Manuel Adorni salió a aclarar este jueves la situación sobre los derechos televisivos del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En conferencia de prensa, el funcionario desmintió los rumores y aseguró que la TV Pública sí transmitirá el torneo. “Han operado mediáticamente diciendo que la televisión pública no va a transmitir el Mundial. Esto es falso”, afirmó.

El portavoz explicó que actualmente está llevando adelante las gestiones necesarias para garantizar la cobertura del evento futbolístico más importante del planeta.

NOTICIA EN DESARROLLO…