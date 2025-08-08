Abstención para no hacerse cargo del voto



En la sesión de este miércoles, la diputada nacional por Chubut Ana Clara Romero, sorprendió con su voto en cuanto al financiamiento universitario. La legisladora se abstuvo en la votación, lo que no es otra cosa que una triste excusa para no hacerse cargo de su apoyo al gobierno de Javier Milei.

La diputada por Chubut, ha cultivado el hábito de votar en sintonía con el Gobierno nacional, a pesar del discurso de su Jefe político que se erige como un opositor con tintes de caudillo provincial. Ahora, Ana Clara baja un cambio, y utiliza la abstención como excusa para no hacerse cargo de su cercanía con el Gobierno nacional. Después de todo, la legisladora comodorense fue una de las convocadas por Mauricio Macri cuando se gestaba la unidad del PRO y LLA.

Lo cierto es que en esta ocasión, Jorge Ávila (Encuentro Federal), Eugenia Alianiello y José Glinski (ambos de Unión por la Patria) respaldaron la iniciativa con su voto afirmativo. Mientras que César Treffinger (La Libertad Avanza) votó en contra, y Ana Clara Romero (PRO) se abstuvo.