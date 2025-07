Una ex Gran Hermano confirmó su romance con un político libertario

Camila Lattanzio está en pareja con Juan Pablo Scalese, un político libertario a quien conoció hace algunos meses. La exparticipante de Gran Hermano y exconcursante de Cantando 2024 bajó su perfil en el último tiempo y ahora sorprendió a más de uno con esta relación.

«Nos conocimos hace unos meses. Yo justo estaba chequeando algo de una fecha, porque ahora con mi hermana (Florencia) somos DJs, entonces tenía que hablar con el dueño y entre esas cosas lo conocí a Juanpi. Después de eso, no paramos de salir», contó la joven a Primiciasya.

«La verdad es que estamos muy contentos, muy felices. Es la primera vez en mi vida que oficializo una pareja, así que estoy muy contenta», reconoció.

La última vez que Camila apareció en los medios fue por un accidente automovilístico que protagonizó en el mes de abril cuando volcó con su auto tras negarse a hacer el test de alcoholemia.

“Feliz de estar viva. Felices 24 para mí. Las noticias no siempre son la verdad. Es claro que no pude salir a hablar porque estuve internada, pero prontamente aclararé todo. La saqué barata y tengo un Dios aparte”, dijo en su momento Lattanzio.