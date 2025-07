Trabajadores de Greciamar y La Escalerona reclaman por la falta de convocatoria laboral

Un grupo de aproximadamente 180 trabajadores de las plantas pesqueras Greciamar y La Escalerona se manifestó esta mañana frente a las oficinas del Grupo San Isidro en Puerto Madryn, en reclamo por la falta de convocatoria para el inicio de la temporada de procesamiento de pescado.

Ariel Campos, delegado de Greciamar, explicó que la medida se debe a que, a pesar de haberse firmado las paritarias y habilitado la temporada, los empleados temporarios no fueron llamados a trabajar. “Nos estamos manifestando porque ya habiéndose dado de alta la temporada y firmado las paritarias, este grupo San Isidro no nos ha convocado a trabajar. Somos alrededor de 150, 180 trabajadores involucrados”, señaló.

Según Campos, semanas atrás los empleados habían levantado un bloqueo en la planta tras un compromiso de la empresa para incorporarlos, pero la promesa no se cumplió. “Pusieron como excusa que al no estar firmadas las paritarias no daba para que nos llamen. Las paritarias ya se firmaron y todavía no hubo convocatoria”, agregó.

El delegado también denunció que la empresa está enviando materia prima a otras localidades: “Prefieren llevarse el pescado a Rawson o Trelew, procesarlo allá y dejarnos sin trabajo en Madryn. Nos dicen que hay materia prima, pero no nos llaman”.

La protesta, que en principio se desarrollaba frente a la planta, se trasladó esta mañana a las puertas del Grupo San Isidro. “Si esto no tiene solución, vamos a tomar otras estrategias. Estamos pidiendo trabajar, no otra cosa”, dijo Campos, al tiempo que cuestionó la fuerte presencia policial en el lugar: “Nos sentimos tratados como delincuentes, y somos trabajadores”.

En cuanto a la situación económica que atraviesan, el delegado indicó que “está complicada para todos. Dependemos de la pesca y mayormente a esta altura del año ya estamos trabajando. Hoy tenemos que ver todo de afuera”.

Los trabajadores esperan que representantes de la empresa los reciban en las próximas horas para obtener una respuesta y definir los pasos a seguir.