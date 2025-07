Santiago del Azar habló tras la reconciliación de Melody Luz y Alex Caniggia: “Me usó”

Santiago del Azar habló en LAM tras su ruptura con Melody Luz y la reconciliación de la bailarina con Alex Caniggia.

El chef confió en el encuentro de quien era su pareja con el padre de su bebé, pero vio una situación extraña y, finalmente, comprobó que sus sospechas tenían sentido, ya que Melody terminó volviendo con su ex.

“Le mandé un par de mensajes, pero no me respondió, y ahí comencé a sospechar”, comenzó a contar Santiago, que le reprochó haberla visto con Alex en una situación incómoda: “Te acabo de ver en la cama con Alex. Estás acostada con tu ex, decile que baje, que se vaya y hablamos de esta situación nosotros”.

Sobre su relación con Melody, el chef contó que apostaba por esa relación: “La pasamos bien, estuvimos tres meses intensos, salimos, hicimos mucho el amor, nos divertimos… pero hoy con lo que veo siento que me usó”.

«Ella dice que vio un montón de red flags, y yo vi ex flags“, bromeó Santiago, que todavía anda un poco desconcertado por lo ocurrido: “Yo no quiero tener mala relación con ella, ni hablar mal de ella, porque en su momento la pasamos bien y yo me la creí”.