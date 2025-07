Pampita se separó de Martín Pepa

Carolina “Pampita” Ardohaín estaría nuevamente soltera, tras haber terminado su relación con Martín Pepa, según reveló el periodista Gustavo Méndez en el programa “Mujeres Argentinas”.

Según detalló, la separación fue entre el jueves o el viernes mediante un llamado telefónico y por decisión de Pepa, que fue quien habría decidido ponerle punto final a la relación.

Hace pocos días, Pampita estuvo en Nueva York acompañando a Martín, que trabaja en Los Hamptons. Se dedica al mundo del polo y trabaja para un magnate llamado James Parker.

“Es muy complicada la distancia. Él tomó la decisión de separarse y ella no quería. Ella proponía más viajes juntos. No hay terceros en discordia y él ya estaría haciendo vida de soltero”, agregó el periodista.

La relación entre Carolina “Pampita” Ardohaín y Martín Pepa empezó en octubre de 2024 y fue en su mayoría un vínculo a distancia porque él no puede dejar su trabajo en Estados Unidos, ni ella quiere estar alejada de sus hijos por mucho tiempo.

Solo días atrás, se especuló con el posible casamiento entre la modelo y el empresario ya que ella se mostró con un anillo enorme en su mano izquierda. Sin embargo, no sería una joya que represente ningún tipo de compromiso.

Por estos días, Pampita está en La Patagonia junto a todos sus hijos.