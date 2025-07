Newell´s comunicó que Keylor Navas no continuará en el club

Newell´s anunció a través de sus redes sociales que el arquero costarricense Keylor Navas no continuará jugando en el club. Su próximo equipo será Pumas de México.

“El Club Atlético Newell´s Old Boys informa a sus socios, socias e hinchas que el futbolista Keylor Navas ya no forma parte del plantel profesional de fútbol y continuará su carrera en Pumas de México”, comienza el comunicado de la institución rosarina.

Además, apuntaron duramente contra el futbolista al asegurar que la decisión “ha sido tomada en función de la convicción de sostener un proyecto colectivo donde el compromiso, la profesionalidad y el respeto por los valores del club son pilares innegociables”.

Y continuaron: “Creemos firmemente que para alcanzar nuestros objetivos deportivos y humanos, es indispensable que cada integrante camine en la misma dirección, priorizando siempre lo grupal por sobre lo individual. Nuestro camino es claro: unidad, esfuerzo y pertenencia. Bajo esos valores seguiremos trabajando día a día para honrar la camiseta y el sentimiento de nuestra gente”.

Por último, se aclaró cuánto dinero le quedará al club tras la salida del arquero costarricense: “El acuerdo le representará al Club Atlético Newell´s Old Boys una compensación económica por valor de US$1.900.000 más US$100.000 en variables a cargo de Pumas, llegando así a los US$2.000.000.”

Durante su estadía en Newell´s, Navas atajó en 16 partidos y recibió 12 goles.

Navas, por su parte, ya llegó a México para incorporarse a Pumas de la UNAM e incluso posó en el aeropuerto con indumentaria del equipo.