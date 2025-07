Luque irá por la candidatura a diputado nacional

Juan Pablo Luque finalmente lanzó su precandidatura para diputado nacional. El exintendente de Comodoro Rivadavia irá a internas en el frente electoral «Unidos Podemos», que reúne al panperonismo de Chubut, el próximo 3 de agosto.

Luque competirá para ser candidato a diputado nacional por Chubut en las elecciones legislativas de este año.

El comodorense confirmó su participación en la interna a través de una publicación en redes sociales, donde expone sus motivos para ir por un lugar en las urnas.

«El silencio aturde, hay mucho ruido en la calle, ruido de los que reclaman ser escuchados, y silencio de algunos de los que juraron representarnos», comienza diciendo Luque en un video en el que advierte sobre el «silencio frente a los trabajadores en la calle, frente a las empresas que nos abandonan y pymes que no dan mas. Frente al sufrimiento de los jubilados y las personas con discapacidad, y frente a los jóvenes que no ven un futuro».

Con esas palabras Luque argumenta su participación «no vamos a elegir el silencio, por eso tomé la decisión de ser precandidato a diputado nacional. No es tiempo para cobardes. No me voy a hacer el distraído frente a las injusticias», afirma.

«Siento la responsabilidad de defender a quienes no encuentran respuesta. Somos muchos los que elegimos no resignarnos. Vamos a representar los verdaderos intereses de los chubutenses, de los que se esfuerzan todos días. Tenemos que estar cuando la gente lo necesita, y ese momento es ahora. Unidos podemos», cierra el mensaje de Luque que lanza así su campaña en la interna panperonista, de cara a las elecciones por una banca en la Cámara baja del Congreso.