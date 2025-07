La salud de “Locomotora” Oliveras: si se recupera, “va a quedar con secuelas neurológicas”

Néstor Carrizo, jefe de terapia intensiva del Hospital Cullen, aseguró que si la ex boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras se recupera, “va a quedar con secuelas neurológicas”.

Según detalló Carrizo, “la respuesta neurológica (de Oliveras) tiene fluctuaciones. Hay momentos en los que tiene movimientos espontáneos asociados a la lesión que tiene y otros en donde la respuesta neurológica es inferior”.

Y continuó: “La evolución en estas últimas 72 horas es a la estabilidad. No ha tenido grandes cambios, aunque se evitó la muerte encefálica con la craneotomía descompresiva.”

Con respecto al riesgo de una posible muerte encefálica, Carrizo aclaró: “Con el correr de los días va disminuyendo, sobre todo si se mantiene la estabilidad”.

De todas maneras, reconoció que “va a quedar con secuelas neurológicas si logramos sortear todo esto”, y que “el término de irreversibilidad está en relación a la funcionalidad del hemisferio cerebral lesionado”.

Por último, aclaró: “Estamos en una etapa donde no podemos definir las secuelas”.