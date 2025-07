La fragata ARA “Libertad” se despidió de España

La fragata ARA “Libertad” soltó amarras del espigón exterior de la Terminal de Cruceros de Ferrol, para continuar con rumbo norte, dando inicio a la pierna que la llevará hasta Kristiansand (Noruega), donde tiene previsto arribar el próximo 29 de julio.

Fue despedida por el Agregado Naval en el Reino de España, Capitán de Navío Juan Ignacio Squillacci, quien estuvo acompañado por el Comandante del Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol, Capitán de Fragata Javier García Yáñez, y autoridades del Puerto de Ferrol.

Actividades

Además de recorridos culturales por las ciudades de Santiago de Compostela y A Coruña, durante la estadía en la ciudad los Guardiamarinas en Comisión tuvieron la oportunidad de visitar las naves de corte, producción, soldadura, pintura y montaje del Astillero Naval Público NAVANTIA, donde se producen las icónicas fragatas de la serie F100. Una vez fuera de la ría de Ferrol, la “Libertad” fue acompañada por la F-102 “Almirante Juan de Borbón”, con quien efectuó el característico saludo protocolar durante el pasaje al habla.

Días previos al arribo a Ferrol, el Buque Escuela permaneció fondeado en la ría de Pontevedra, frente a la Escuela Naval Militar de España, en Marín. Allí recibió la visita del Jefe del Estado Mayor General de la Armada Argentina, Almirante Carlos María Allievi quien, junto a una comitiva integrada por el Comandante de la ARA “Libertad”, Capitán de Navío Roberto Ariel Gestoso, la jefe de Brigada, Teniente de Navío Sabrina Osorio y cinco Guardiamarinas en Comisión, participaron de la ceremonia de entrega de despachos de trabajo a los flamantes Oficiales de la Armada Española; y en donde la princesa Leonor de Borbón Ortíz egresó como Guardiamarina de 2º.

Previo a la zarpada, a los invitados extranjeros de Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay, se sumaron los representantes de las Armadas de España, Alférez de Fragata Jaime Rosa Caballos; Italia, Aspirante Guardiamarina Lorenzo Rocco Giannone, y Portugal, Guardiamarina Guilherme Lemos Martins. Asimismo, en representación del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, abordó Federico Mena.

Al mando del Capitán de Navío Roberto Ariel Gestoso, la fragata ARA “Libertad” ya contabilizada 6.000 millas náuticas en 36 días de navegación, luego de haber zarpado de Buenos Aires el 7 de junio, y con la escala previa en Recife (Brasil) en el marco del LIII Viaje de Instrucción. El próximo 29 arribará por primera vez en su historia a Noruega, luego de atravesar el Canal de La Mancha y el Mar del Norte.

Puertas abiertas, volver a verte

Durante su estadía en tierra gallega, desde el viernes y hasta el domingo, el público ferrolano y de la región tuvo la posibilidad de recorrer su cubierta principal. En los 3 días de visitas se acercaron más de 2.500 personas que interactuaron con la tripulación y los Guardiamarinas en Comisión.

Entre las tantas nuevas historias que se van creando en cada arribo de “la Embajadora de los mares” a cada puerto, hubo una vivencia latente que, a través de un comentario en las redes sociales de la Armada, encendió una charla que cerró una historia de 22 años.

En 2003, entre septiembre y octubre, la fragata se encontraba realizando su 37º Viaje de Instrucción, con escala planificada en Ferrol. Al momento del arribo, el cedeirés David Pérez Bustabad y la ferrolana Raquel Tellado Barcia, ambos de 28 años de edad y con 2 de relación, se enteraban del arribo de la fragata mientras, literalmente, se estaban casando.

A pesar de estar recién arribada y que aún no abría sus puertas al público, fueron de la iglesia al puerto y al presentarse de traje y vestido de novia, la tripulación de aquel momento accedió amablemente a permitir las fotos, quedando guardadas no solo en el recuerdo, sino también en el modular de la casa familiar desde entonces.

Mientras se replican las fotos Raquel sonríe, la señala y afirma: “Hace 22 años que la fragata ´Libertad´ es de ustedes y también mía; yo la siento así, mía. Fue mi regalo de bodas”. La emoción embarga también a David, quien es parte de la Guardia Civil Española y afirma estar fascinado por la “Libertad”, tanto como por “El Cano”, el buque escuela español. “Siendo parte de una Fuerza, entiendo el sentimiento de orgullo y pasión con el que vivimos estos valores y tradiciones por nuestros símbolos; pero de la manera que ustedes quieren y se enorgullecen por su fragata, no lo he visto nunca. Y yo íntimamente, también la quiero así”, cerró David.