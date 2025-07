La chubutense Candela Velázquez se prepara para los Juegos Panamericanos Junior

La palista de la Asociación Canoa’s Trelew, Candela Velázquez, se encuentra realizando la última etapa de preparación junto a la delegación argentina con vistas al Panamericano Junior Asunción 2025.

El certamen internacional, se disputará entre el 18 y 23 de agosto en Paraguay.

El canotaje chubutense dirá presente en Paraguay con Candela

Candela Velázquez cumplirá una histórica participación en su carrera deportiva, en lo que será en los próximos días su presencia en los Juegos Panamericanos Junior 2025 que se desarrollarán en Asunción del Paraguay.

“Estuve como dos meses entrenando con la selección y ahora esta semana de descanso hasta el 29, estoy con mi entrenador (papá), afinando la última parte, para después tirar el selectivo interno con el equipo. En lo físico ya no podemos hacer mucho pero si estamos trabajando en lo técnico esta semana”, comentó al inicio de la charla que mantuvo con el área de Prensa de Chubut Deportes.

Una intensa preparación

“El inicio de todo este trabajo empezó en Concepción del Uruguay donde estuvimos probando el bote de equipo, todo, y luego nos vinimos a Misiones donde llevamos un mes largo concentrados. Se apuntó más en profundidad a velocidad, yo venía trabajando en mixto, así que estaba terminando de afinar eso con el equipo. El k4 ya es seguro y el k2 todavía no sé si lo voy a correr, me dijeron que vamos a tirar un selectivo interno porque yo no estaba en los planes del k2, pero ahora sí. También en k1, acomodando los botes, yo estuve usando botes que no eran míos, por eso vamos a definir que bote usar y cual no. La semana que viene nos van a definir quién corre k1, quien va en k2, lo único que está seguro es el k4 en 500 solamente”, detalló Candela Velázquez.

Una concentración “durísima”

“La concentración fue dura porque tuvimos semanas de carga y se hizo durísimo terminábamos de entrenar y nos íbamos a acostar porque estábamos muy cansados, no podíamos hacer mucho. En el equipo somos todas chicas nuevas por así decirlo, un equipo donde nunca habíamos convivido entre todas, así que bastante bien”.

La competencia

Consultada por los rivales ante quienes se medirá, Velázquez afirmó que “Canadá, Estados Unidos, Chile y México son los más fuertes en kayak y por ende los rivales a vencer, anteriormente les ganaron a mi compañera que clasificó para los Panamericanos”.

“Ahora solo resta esperar la semana que viene, entre martes y jueves podes correr, el lunes para acomodarse al agua y después ya meternos en el selectivo”, explicó, detallando con respecto al equipo que “está conformado por 8 atletas, 4 mujeres y 4 varones, y los dos entrenadores”.

El oro, la gran meta

En cuanto a sus objetivos en los Juegos, Candela fue sincera al confesar que “obtener el oro sería muy importante para mi carrera deportiva”, agregando que “primero tendría que clasificar la semana que viene y a partir de ahí afinar todo”.

“Las expectativas siempre son de llegar al oro, más que nada, porque es un Panamericano, donde el nivel de canotaje es muy fuerte, así que si llegó a correr k1 y obtener el oro sería algo muy importante para mi carrera deportiva”, cerró la joven.