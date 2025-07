Intentó atacar a su ex pareja con un arma blanca, agredió a la Policía y terminó detenido

Un hombre de 33 años fue detenido este lunes en la ciudad misionera de Pasadas cuando intentó atacar a su ex pareja con un cuchillo y luego enfrentarse de manera violenta con efectivos de la Policía de esa provincia.

Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo al mediodía en la chacra 101, donde detuvieron al agresor, luego de haber irrumpido en la vivienda de su ex mujer.

El sujeto, tras intentar atacar a su ex pareja y luego a los uniformados con un cuchillo tipo tramontina, fue reducido por los efectivos y el arma incautada.

Guillermo R., de 33 años, fue detenido por la División Motorizada Zona Oeste, luego de haber protagonizado el violento hecho en el domicilio de su ex pareja de 33, con la cual mantenía una prohibición de acercamiento judicial vigente.

Fue así que durante el abordaje de los efectivos policiales, se inició un forcejeo ante la negativa de que el sujeto desista de su accionar, provocando daños en el soporte de un dispositivo de comunicación policial (RugGear), e intentando agredir con golpes de puños a los efectivos que se encontraban en el lugar, quienes finalmente lo redujeron.

El atacante fue aprehendido y el arma blanca utilizada para el ilícito incautada, quedando todo a disposición de la Justicia.