El deslumbrante futuro dorado de Argentina: el hallazgo de una veta de oro que ilusiona a todos

Resultados «excepcionales» se anunciaron en el programa de perforación inaugural del Macizo del Deseado en Santa Cruz, donde se registraron intersecciones de alta ley: hasta 199,3 gramos por tonelada (g/t) de oro en el pozo LM-107A, y un asombroso valor de 8.356 g/t de plata en el pozo LM-108A.

El hallazgo, que supera con creces las expectativas iniciales, fue comunicado oficialmente, en el marco de que la cotización a agosto del oro en el mercado internacional reanudó el ascenso y está en US$ 3.319,70 la onza.

Y no solo confirma el potencial geológico de la región, sino que también promete un futuro brillante para la minería aurífera y argentífera en el país.

“El primer programa de perforación de Astra en La Manchuria indica un sistema de vetas mucho más grande de lo que se había reconocido previamente”, dijo Brian Miller, CEO de Astra Exploration, la compañía canadiense que ya está finalizando los planes para un programa de perforación de seguimiento.

Por estar «totalmente financiado», le asegura la continuidad de los trabajos sin demoras por cuestiones de capital.

El objetivo principal de esta próxima fase es seguir delineando y expandiendo el potencial mineral del proyecto La Manchuria.

Implica perforar más pozos para determinar la forma, el tamaño y la ley de los cuerpos mineralizados, acercándose a una posible estimación de recursos que daría un valor más concreto al proyecto.

Uno de los aspectos más motivadores destacados por la compañía es la extensión de vetas de alta ley en la zona principal, que continúan desarrollándose hacia el sudeste, incluso por debajo de una cobertura postmineral

Esto significa que la mineralización rica en oro y plata no se limita a las zonas ya conocidas, sino que se proyecta hacia áreas inexploradas, sugiriendo un potencial de crecimiento significativo para todo el distrito.

La existencia de esta mineralización oculta debajo de capas de roca más jóvenes amplifica las posibilidades de encontrar depósitos aún mayores.

Destino minero

Así como la confirmación de recursos de alta ley en el Macizo del Deseado atrae la atención de inversores globales, la posición de Argentina como destino minero fortalece y podría generar un importante desarrollo en la región.

Algo similar viene sucediendo en el Norte. En Lindero, una mina ubicada a 260 kilómetros al oeste de la capital de Salta, las excavaciones comenzaron hace más de una década con el objetivo de extraer cobre, pero los expertos se encontraron recientemente con una reserva inesperada de oro.

Yacen bajo tierra unas 84 millones de toneladas de material, con una concentración promedio de 0,6 gramos de oro por tonelada.

Este descubrimiento equivale a más de 11 millones de onzas de oro, lo que lo posiciona como uno de los más significativos del país.

La empresa encargada de la explotación ya inició el proceso de extracción con maquinaria de última generación y apoyo de inversiones internacionales.

El yacimiento ya contaba con infraestructura activa, lo que facilita acelerar los tiempos de producción sin necesidad de iniciar un proyecto desde cero.

El oro promete

El conocido economista español Gustavo Martínez, apodado el “Gurú del oro”, al visitar la mina de oro Gualcamayo, en San Juan, estimó que la onza llegará a unosUS$ 5.000 en los próximos años y vaticinó que el país tiene por delante una “época dorada” por el potencial minero y la cantidad de proyectos que podrían ampliarse o entrar en producción en el corto plazo.

Actualmente, el oro no para de subir y mover la economía global. Estados Unidos lidera con más de la mitad del oro mundial, seguido por Alemania e Italia, que ya piden traer de vuelta su metal guardado en EEUU, unos US$ 245.000 millones.

Argentina tiene cerca de 72,4 toneladas valuadas en US$ 7.836,5 millones, una cifra que queda chica frente a la lista líder. La mayor parte del oro argentino proviene de Santa Cruz y San Juan.

En San Juan, la mina Hualilán, de la australiana Challenger Gold, proyecta este año comenzar a producir, con cerca de 2,8 millones de onzas estimadas. También se espera que el proyecto Gualcamayo aporte con unas 300.000 onzas por año.

El oro local se exporta principalmente a Suiza, para ser fundido y transformado en lingotes, antes de entrar a las grandes bóvedas del mundo, como Fort Knox.