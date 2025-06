Sol Pérez respondió a la polémica por su nuevo rol en Telefe: “Nunca me regalaron nada”

Sol Pérez habló con Intrusos sobre su incorporación a “El Noticiero de la gente”, junto a Germán Paoloski y Milva Castellini, en el lugar que ocupó La China Ansa y que luego llegó para reemplazarla Luly Illbele.

Con el fin de Gran Hermano, Telefe le ofreció a Sol Pérez hacer la columna de espectáculos y ella aceptó, pero trascendió que Luly lloró al enterarse que no quedaría fija en ese puesto.

“La maternidad es hermosa, es distinto a todo lo que viví en mi vida. El canal me recontra bancó, volví súper rápido a Gran Hermano, pero a Cortá por Lozano volveré cuando termine Gran Hermano. A todos nos tratan como figuras. Yo me siento muy querida por mis compañeros, por mis productores, muchos decían ‘la favorita, la figura’, pero no. Es un cariño como una familia”, explicó Sol.

Sobre las chicas que hicieron anteriormente ese trabajo, la panelista opinó: “La China es amiga, voy al cumpleaños de su hija y con Luly hablé. En nuestro laburo un día estás en un lugar y otro día te toca en otro programa, va cambiando, nunca me regalaron nada”.

“Me lo tuve que ganar con laburo, estudiando. Ahora arranco el noticiero y se termina dando de esta manera. No descarto empezar a estudiar periodismo. Esta es una propuesta hermosa. ‘El noticiero de la gente’ es un lugar que cualquiera quiere estar en ese noticiero”, concluyó la modelo.