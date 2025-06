Momo anunció que cumplirá su polémica promesa por Platense campeón

La histórica victoria de Platense en el Torneo Apertura 2025 no solo desató la euforia de sus hinchas, sino que también puso en jaque al popular streamer y reconocido fanático del «Calamar», Gerónimo «Momo» Benavides, quien deberá cumplir con una osada y subida de tono promesa.

Tras la consagración del equipo de Vicente López, Momo anunció que cumplirá su polémica promesa: subirá una foto de su pene a la plataforma OnlyFans, por un costo de 20.000 dólares.

La audaz declaración, lanzada por el streamer en medio de la euforia y la fe por su equipo, había generado gran revuelo meses atrás. Pocos creían que Platense lograría el campeonato, y la promesa de Momo parecía una broma, pero la realidad del fútbol argentino dio un giro inesperado.

“Tenés a disposición esta poro… hermosa que va a estar en venta esta semana por una módica suma de 20 mil dólares, para quien quiera comprar mi foto en OnlyFans”, anunció el influencer.

Una vez consumado el triunfo de Platense en el Estadio Único Madre de Ciudades, Momo no tardó en confirmar a través de sus redes sociales que mantendrá su palabra. El anuncio de la publicación en OnlyFans por una cifra tan elevada ha desatado una verdadera revolución en el universo digital, con miles de comentarios, memes y reacciones que van desde el asombro hasta la incredulidad, pasando por el humor y el apoyo incondicional de sus seguidores.

Este particular desenlace del festejo campeón de Platense, protagonizado por uno de sus hinchas más mediáticos, promete seguir dando que hablar en las próximas horas.