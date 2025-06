Mauro Icardi pidió la restitución internacional de sus hijas y aseguran que Wanda Nara «está destrozada»

Mauro Icardi y Wanda Nara suman un nuevo capítulo dentro de su batalla legal por la tenencia de sus hijas luego de que se conociera que el futbolista pidió ante la Justicia la restitución internacional de sus hijas Francesca e Isabella a Turquía, lugar donde residía la pareja antes de su separación.

Según informó Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América TV), cuando Mauro retome sus entrenamientos en Turquía planea que sus hijas vayan con él y con su pareja, la China Suárez.

«Acaba de llegarle hace cinco minutos a Wanda el pedido de restitución internacional, tenencia de las niñas y pasaportes. Él no quiere que las chicas vuelvan a Argentina bajo ningún punto de vista. Hoy Mauro se las quiere llevar», adelantó la conductora, asegurando que Wanda estaba “destrozada”.

“Me dicen que Wanda está desesperada, que está llorando, y que no para de repetir que él es una mier…de persona, que no puede ser que la quiera alejar de las hijas, y que él sabe que su trabajo está acá. Que el plan familiar de ellos era vivir en Argentina”, contó la conductora.

Además, tuvieron una comunicación con la abogada Fernanda Castelli, especialista en el tema, que confirmó la viabilidad del pedido del futbolista: «Si se comprueba que el centro de vida estaba en Turquía y el juez lo entiende de esa forma, por más que las hayan escolarizado acá, por más que estén yendo al pediatra, por más que sea lo que sea, deberían volver al lugar que es el centro de vida. Eso es lo que dice la convención».

Horas más tardes, la empresaria estuvo en un móvil con LAM, pero evitó hablar del tema debido al reciente pedido del juez que les impide hablar con los medios del conflicto que enfrenta la expareja con respecto a sus hijas. De no cumplirla debería abonar un total de 100 millones de pesos.

Con cautela, Ángel de Brito le pregunto a Nara si ella se quedaría en Argentina, pase lo que pase, a lo que ella respondió que no tiene planes de mudarse: “Sí, yo tengo trabajo acá, tengo un contrato con Telefe. Ya empezamos a hablar para MasterChef y arranco las grabaciones de Love is Blind. Nada cambia de mis planes laborales”.