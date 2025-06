Matias Alé puso fecha de casamiento con su novia de 23 años: “Nos conocemos de otra vida”

El actor Matias Alé finalmente puso fecha de casamiento con Martina Vignolo, una joven bailarina y profesora de educación física, con quien dará el “si” dentro de cuatro meses, frente a más de 200 invitados.

El intérprete que coprotagoniza “Los sospechosos del piso 10” se mostró entusiasmado. No es para menos. Con un público expectante, en 2024, le pidió casamiento a su novia -con quien llevaban meses-, en la entrega de los Premios Martín Fierro Federal.

Con las lágrimas a flor de piel, una mano unida y en otra el galardón a mejor conductor federal, el intérprete explicó: “Dije que si me ganaba el Martín Fierro te iba a preguntar si te querías casar conmigo”.

De aquella escena ya pasó poco más de un año y ahora el artista reveló: “Hay fecha. Estoy muy contento. Nos vamos a casar el viernes 24 de octubre en Mar del Plata porque Marti es de allá. El sábado vamos a cumplir un año y cinco meses, pero (…). Es raro lo que nos pasa ¿Viste cuando sentís que conectan las almas? Ese famoso hilo rojo que yo creía que no existía, existe”.

A continuación, contó cómo se conocieron: “Ella protagonizaba espectáculos infantiles en el teatro Victoria y yo trabajaba con el Mago Black en el Olimpia, al lado. Nos cruzamos varias veces, pero yo soy más contemporáneo a su padre porque ella tiene 23 -años- y yo 47”. La pareja se comprometió cuando ella aún no había cumplido los 23 años.

“Cuando encontrás a una persona que realmente vibra como vos, además, creo mucho en las vidas pasadas, las reencarnaciones y demás. Creo que con Marti vinimos a cerrar una historia que estaba (…) Nos conocíamos de antes”, continuó Alé.

“Sin herir susceptibilidades, siempre digo que he tenido parejas muy importantes, siento que si no hubiera conocido a Martina, pensaba que el amor no era lo que siento ahora. Llegó la fecha, nadie nos creía y ahora faltan cuatro meses. Tengo 220 invitados”.

“El otro día, me crucé con Grace -Graciela Alfano- en el estreno de Pretty Woman. Graciela es una de las invitadas y me dijo que sí, que quiere venir”, concluyó visiblemente enamorado.