María Fernanda Callejón y Fernando Gamboa se separaron: «Él se hartó»

María Fernanda Callejón y Fernando Gamboa se separaron tras más de dos años de relación, según informó Pepe Ochoa en LAM. La actriz y el ex futbolista habían iniciado su relación a mediados de 2023, pero la blanquearon un año después.

El rumor de una separación o crisis entre ellos viene desde hace meses, pero Callejón siempre se encargó de desmentir esas versiones. Finalmente, fue el mismo futbolista quien confirmó su soltería al contestarle un comentario a un seguidor que le escribió en sus redes sociales.

En uno de sus últimos posteos, un usuario le aconsejó al futbolista que se separe de su pareja: “Negro querido, alejate de la fal… de Callejón. Sos buena gente. Te va a querer sacar hasta los calzones”. A lo que él contestó: “No está bueno faltar el respeto, hermano. Igual tranqui que estoy solo. Bendiciones”.

Sobre los motivos de la separación de la pareja, Pepe Ochoa explicó que fue una decisión de Gamboa terminar la relación.

“Él se hartó. Se hinchó las pelotas. Él le dijo ‘basta, me harté, no quiero más’. Ella es conflictiva, pero él se encargó de anunciarlo de una manera que nadie lo descubrió, pero yo sí”, mencionó en referencia al comentario que dejó el futbolista en sus redes.

Y ahondó: “Él la deja por intensa. Ella está muy aferrada a él, él está en otro lugar, entonces dijo ‘acá se acabó’”.