La temporada de langostino en aguas nacionales está en riesgo

La crisis en la flota congeladora de langostinos se profundiza. La reunión en Buenos Aires, presidida por la directora Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Mentoro, entre las cámaras empresariales con el SOMU y el Simape, no registró ningún punto de avance. La intervención del Estado casi nula.

En este expediente donde CAPECA, CAPIP y CEPA propusieron revisar los valores de producción, la cartera laboral no citó a nueva audiencia y solo recomendó: “a las partes a seguir manteniendo un canal de diálogo en forma privada, en un clima de paz social”.

En este escenario, comienza a cobrar fuerza la hipótesis de que se pierda la temporada de pesca de langostino en aguas nacionales en 2025.

El SOMU sin voluntad de diálogo

La conducción del SOMU se ha mostrado intransigente, al punto a negarse a analizar los componentes de la estructura de costos, señalando que no hay crisis, que los convenios no son sujetos a revisión y que no hay nada que hablar.

Una crisis anunciada

En la audiencia la parte empresaria ratificó el pedido para readecuar el negocio de la pesca del langostino procesado a bordo, como única alternativa para retomar la actividad en condiciones económicamente viables para todos los involucrados.

Con los números en mano, las empresas sostienen que los “ítems de producción” que pagan a los marineros se basan en un acuerdo de 2005, cuando el precio internacional del langostino era de USD 12 el kilo, pero ahora es de USD 5 el kilo y que los costos laborales, que históricamente promediaron el 30% del costo por “marea”, subieron al 60%, lo que vuelve inviable la actividad.

Ratifican que “readecuar” partes del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) vigente permitiría recuperar competitividad.

De acuerdo al documento presentado oportunamente por las Cámaras ante la autoridad laboral, argumentan que el impacto de la readecuación, recaería sobre «salarios que, en la base de su escala, significan $86,4 millones brutos anuales», es decir que supera en más de 5 veces la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), al mes.

La pesca de langostino “en aguas nacionales” está en riesgo, y la intervención del Estado en el conflicto ha sido casi nula. Además, los temas de fondo plateados por el sector, tampoco parecen estar en la agenda del Gobierno.

(Fuente: Parte de Pesca, Cámaras Empresarias)