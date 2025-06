La impensada reacción de Mauro Icardi al fallo que le permite ver a sus hijas por siete días

Mauro Icardi recibió la mejor de las noticias durante la tarde del jueves: podrá reencontrarse con sus hijas previo a viajar a Turquía por tiempo indefinido. El juez Hagopian autorizó que el futbolista recoja a sus hijas del Chateau Libertador para llevárselas a su mansión de Nordelta por al menos siete días y junto a la presencia de la China Suárez.

De esta forma, el futbolista se expresó en sus redes sociales celebrando el fallo y escribió un fuerte descargo dirigido a los medios de comunicación.

“Quiero ver a todos los periodistas basura que me atacaron, a todos aquellos que juzgan tras un teléfono o una pantalla con cuentas falsas, a aquellos que dicen ser ‘periodistas’ por un ratito en la Tv, etc, etc y etc… Me pregunto ahora, ¿saldrán a decir algo o como la verdad no vende, hay que vivir del chisme e invento???”, criticó.

Además, citó la entrevista que DDM le hizo a Carla Junqueira, la abogada que denunció a Wanda Nara por no pagarle sus honorarios, como “prueba” de que la empresaria mintió en la Justicia: “Me trataron de loco, de mentiroso, pero sobretodo de VIOLENTO… Acá está la prueba de que fué todo armado, todo inventado cuando tuvieron conocimiento del artículo 13 y no fue una denuncia, fueron 3 FALSAS DENUNCIAS de violencia de género!!!!”.

Por último, agradeció el fallo de la Justicia con una fuerte reflexión: “Confié y confío en la Justicia, por ende me pregunto.. Cuándo se va a penar a estas mujeres que solo por el hecho de ser mujeres hacen denuncias falsas victimizando el género jugando con algo tan delicado en un país donde las estadísticas de violencia son realmente altas. Sostengo como hace 8 meses que la justicia actúa, lentamente pero llega y hoy vemos como lo están pagando poco a poco”.

La justicia autorizó a Mauro Icardi a pasar una semana con sus hijas

El futbolista Mauro Icardi podrá pasar una semana con sus hijas gracias a una nueva orden del juez Adrián Agopian que respondió al “desgarrador” pedido del jugador, en medio de una fuerte batalla legal contra Wanda Nara por la tenencia de sus dos hijas menores.

«Sr. Mauro Emanuel Icardi a retirar a sus hijas Francesca e Isabella, con sus mascotas del domicilio materno y llevarlas al propio por el plazo de siete días corridos, a partir del día de mañana viernes 27 de junio de 2025, a las 11:00 horas”, indiciaba el fallo del Juez.

De esta forma, se brindó una nueva oportunidad para que las niñas puedan “disfrutar de sus habitaciones y mantener comunicación con su progenitora a través de videollamadas supervisadas, a fin de preservar el correspondiente vínculo con su mamá”.

“Asimismo, el padre deberá reintegrar a las niñas al domicilio de la Sra. Nara el día viernes 4 de julio de 2025, a las 11:horas”, continúa el escrito al tiempo que indica que Icardi “deberá ser autorizado para ingresar en la cochera de cortesía del edificio Chateau Libertador, para mantener la privacidad y seguridad del encuentro, donde deberá ser esperado por sus hijas acompañadas de la niñera”.