Juli Poggio reveló a quién ve ganador de Gran Hermano 2025

Gran Hermano 2025 ya se encuentra en la recta final y dentro de poco conoceremos a su ganador. Este año, el premio mayor se jugará entre el uruguayo Santiago ‘Tato’ Algorta, el cordobés Ulises Apóstolo, la santiagueña Eugenia Ruiz y la jujeña Luz Tito.

En diálogo con LAM, la finalista de la edición 2022 Juli Poggio analizó la casa de Telefe y reveló quién le gustaría que gane esta temporada.

«La verdad es que me gustaría que gane Ulises (Apóstolo) o Eugenia (Ruiz)», confesó. Y sostuvo que se basa en el “juego, contenido” y el «perfil distinto» que ambos participantes tienen a comparación de los últimos ganadores. Sin embargo, recalcó que le ve “un poco más” de chances al cordobés.

El cronista a cargo del móvil, Rodrigo Bar, le hizo saber que en un sondeo realizado en la calle, ninguno de los consultados votó al participante uruguayo.

«Capaz tiene más votos en Uruguay y las provincias. Viste que en el interior buscan al chico lindo y hegemónico», opinó la influencer, tirando un palito a los pasados ganadores.

Por último, destacó a las personas elegidas para el reality: «Veo a la edición bastante picante, diferente. Me gusta que Gran Hermano sabe buscar perfiles para que sean temporadas distintas. Me divierte eso», reconoció.