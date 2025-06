Francos a los gobernadores: «No hay plata sin equilibrio fiscal»

El jefe de Gabinete Guillermo Francos, habló este domingo sobre el reclamo de los gobernadores por mayores recursos nacionales y una nueva ley de coparticipación. “Los gobernadores han hecho una propuesta que no podemos aceptar en aras del equilibrio fiscal”, sostuvo. “Estamos dispuestos a discutir, pero si no hay acuerdo, el tema se debatirá en el Congreso. No vamos a hipotecar el orden fiscal por presiones políticas”, advirtió.

En diálogo con Rivadavia AM 630, el funcionario recordó que la reforma de la coparticipación “es una deuda desde la Constitución del ‘94” y confirmó que el Gobierno busca avanzar en un nuevo esquema: “Es uno de los puntos incluidos en el Pacto de Mayo. Hay gobernadores que lo impulsan y otros que no, pero lo vamos a intentar. Hace más de 30 años que nadie pudo resolverlo”.

Retenciones al campo

Consultado por el malestar de los productores agropecuarios ante la continuidad de las retenciones, Francos reconoció que “el Gobierno coincide con que son un mal impuesto”, pero señaló que su eliminación no es viable en el corto plazo: “Cuando logremos mayor equilibrio fiscal y crecimiento sostenido, habrá espacio para seguir bajando impuestos. Por ahora no hay margen”.

Francos recordó que ya se redujeron retenciones a economías regionales, acero, trigo y cebada, y defendió la lógica del ajuste: “Hemos hecho un esfuerzo histórico en reducción del gasto, en personal del Estado, en organismos innecesarios. No podemos desarmar todo de golpe. Si uno vuelve al camino de la emisión o del impuesto fácil, volvemos al fracaso”.

Economía y dólar

El jefe de Gabinete aseguró que “la economía crece al 5,8%” y que “eso se traduce en mayores ingresos tributarios, lo que permitirá seguir bajando impuestos y mejorar la competitividad”. Aunque evitó hablar de una devaluación, explicó que “la política cambiaria tiene un esquema de flotación administrada” y que “el tipo de cambio se mantiene dentro de una banda definida”.

Sobre la salida de divisas por turismo, admitió que “es un tema que afecta la balanza externa”, pero subrayó que “la mayor parte de la demanda de dólares viene de la importación de bienes de capital”, lo cual -dijo- “es una señal positiva de inversión”.

Pacto de Mayo, reformas y Congreso

Francos insistió en que “la Argentina necesita una nueva arquitectura tributaria y una reforma laboral para ganar competitividad”, y criticó la resistencia de algunos sectores: “Hay gremios que no quieren discutir la modernización laboral y empresarios que quieren que todo lo pague el Estado. Así no se puede”.

“No se puede cambiar todo al mismo tiempo. Tomamos un país en crisis, con inflación descontrolada y un desorden total. Estamos haciendo lo urgente. Pero ahora hay que avanzar con lo estructural”, señaló, aludiendo también al rol del Congreso. “El Consejo de Mayo puede proponer, pero es el Congreso el que decide. Y para eso necesitamos nuevas mayorías parlamentarias”, remarcó.

Respuesta a Cristina Kirchner

Consultado por declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner, quien había dicho que “la mitad del país no llega a fin de mes”, Francos respondió: “No sé qué información recibe ni de dónde saca esos datos. La economía se está recuperando, el consumo crece, la producción también. Esa mirada no tiene sustento en la realidad”.

Cruces con el Senado

Finalmente, el funcionario se refirió al incidente en el Senado, donde fue tildado de “mentiroso” por una legisladora durante la presentación del Jefe de Gabinete ante la Cámara alta: “Yo fui al Congreso a cumplir con mi deber institucional. No voy a volver a un lugar donde no se respetan las formas. El lunes le comunicaré formalmente al Senado mi decisión”.

En cuanto a los dichos del presidente Javier Milei, quien en un acto político llamó “pelotudo” a un gobernador, Francos marcó diferencias: “Lo del Presidente fue en un acto partidario. Lo mío fue en una de las instituciones de la República. No es comparable”.