Evo Morales y Rafael Correa se solidarizaron con Cristina Kirchner

El expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia Evo Morales expresó su “profunda indignación” por el fallo de la Corte Suprema contra la ex presidenta argentina y su solidaridad “con la hermana Cristina Fernández, su familia y el pueblo revolucionario” al que ella gobernó, según informó un medio local.

“La condena injusta de seis años de cárcel e inhabilitación perpetua no es otra cosa que persecución política para proscribir a una lideresa del pueblo”, sostuvo desde las redes sociales el líder boliviano, quien también afronta problemas con la Justicia de su país en la actualidad.

Asimismo, el ex presidente de Ecuador Rafael Correa publicó una foto con Cristina Fernández, acompañada por la frase: “¡Fuerza, Cristina!, ¡Fuerza, Argentina! ¡Basta de lawfare!”.

«Derrótennos -si es que pueden- en las urnas”, escribió Correa, quien cerró con un emoji del tradicional saludo peronista con los dedos en V, según el boletín informativo Infosiberia que circula a través de mensajería celular.