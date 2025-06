Esteban Lamothe: “Ningún presidente tiene que estar peleándose con un artista”

Esteban Lamothe hizo una campaña como modelo junto a Carolina Molinari y su compañera lo entrevistó tras haber posado juntos. El actor no renegó para nada sobre su rol de galán: “Me encanta, hace 15 años no lo hubiese imaginado nunca. Voy a ser galán hasta que el cuerpo me lo permita. No reniego, estoy agradecido de que me hayan metido en esa manada de galanes”.

Actualmente, el actor está grabando los nuevos capítulos de “Envidiosa”, la serie que protagoniza Griselda Siciliani en Netflix: “Estamos filmando ‘Envidiosa’, la tercera parte, y estamos re contentos, los libros son espectaculares, es un lujo. Griselda es mi amiga, la quiero mucho, es la tercera vez que trabajamos juntos”.

Al ser consultado sobre su conflicto con Javier Milei, que hace unos meses lo acusó con una foto que resultó ser falsa, Lamothe expresó: “Me parece una chiquilinada, sea quien sea, es un país que necesita muchísima atención. Sea Cristina Kirchner, Milei o Macri, lo que importa es que ningún presidente de ningún partido tiene que estar peleándose con un artista y menos poniendo cosas falsas. De última decile a los tres boludos que tenés alrededor que te asesoren bien y que te digan que esa foto es falsa”.

“Es un presidente que no pide perdón. Ataca y no pide perdón. Pero está bien, ya me chupa un huevo. No me chupa un huevo el nivel de violencia, porque encima es cobarde, pero sería poco inteligente de mi parte perder salud enganchándome en algo que no va a ningún lugar”, concluyó Esteban Lamothe.