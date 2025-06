Críticas de Glinski por el desempleo en Comodoro y el silencio del gobierno

El diputado nacional por Chubut de Unión por la Patria, José Glinski, expresó su profunda preocupación por la crisis laboral que atraviesa la provincia de Chubut, con especial énfasis en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Durante una entrevista en el programa “Clave Política”, el legislador advirtió sobre los efectos que está teniendo la pérdida de puestos de trabajo en el sector petrolero.

Según Glinski, en los últimos meses se han perdido entre 2 mil y 5 mil empleos directos en esa actividad, lo que representa cerca del 50% de la fuerza laboral del rubro. “No menos de 4 mil trabajadores quedaron afuera”, indicó. En ese contexto, cuestionó con dureza el rol de las empresas y de los dirigentes ya que incluso tras las medidas de alivio los despidos siguieron.

“Se les bajaron los impuestos y los despidos siguen. ¿Cuál es el negocio?”, se preguntó. Y añadió: “¿Cuál es el negocio de la salida de YPF?”

El legislador también apuntó a la falta de reacción social ante esta situación. “Hay como una suerte de morfina que tiene la sociedad a través de las indemnizaciones. Una anestesia para que no pase nada. Acá, hace algún tiempo, por cuestiones menores se cortaban las rutas y ahora no queman ni una sola cubierta”, sostuvo, aludiendo a una desmovilización que responde a una “paz social por encima de los derechos de la gente”.

Glinski también hizo referencia al reciente encuentro realizado en Buenos Aires (Energía Chubut 2050) para debatir sobre la situación del sector energético. Allí, remarcó que no se incluyó a representantes del peronismo ni de otros sectores sociales. “No nos invitan a discutir estos temas. El otro día en el encuentro eran todos del PRO y algunos libertarios. No estaba el peronismo metido ahí”, dijo, subrayando que se trata de una problemática que “no es fácil y no se resuelve de manera sencilla”, pero que requiere del diálogo con todos los actores para poder encontrar una salida.

“Es importante convocar a todos los sectores de la sociedad para darle la solución a un tema que es muy complejo”, concluyó el diputado dejando entrever que la situación en la ciudad pretrolera atraviesa momentos de suma complejidad.