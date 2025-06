A los 45 años, Rocío Marengo y Eduardo Fort esperan su primer bebé: todos los detalles

La modelo Rocío Marengo (45) concretó su anhelo de convertirse en madre y se encuentra transitando un embarazo saludable, fruto de su relación con Eduardo Fort. La feliz noticia fue confirmada por el periodista Ángel de Brito a través de sus historias de Instagram.

“Llegaron a las 10 semanas, ya lo puedo contar. Por primera vez va a ser mamá Rocío Marengo”, afirmó De Brito en su cuenta. El periodista también explicó que Marengo había estado trabajando en su programa, ‘Bondi’, pero debió ausentarse: “Estuvo trabajando con nosotros en Bondi. Por eso se bajó, porque iba a estar diario, pero no pudo estar”.

De Brito detalló los motivos de su ausencia: “Estaba cuidándose porque tuvo náuseas, vómitos y reposo”. Sin embargo, tranquilizó a sus seguidores al asegurar: “Por suerte ya está bien. Ahora está en Chile trabajando un poquito con su mamá“.

La historia de amor entre Rocío Marengo y Eduardo Fort comenzó hace aproximadamente once años y medio, aunque formalizaron su relación hace unos años. Tras intentar concebir por métodos naturales y a través de tratamientos de fertilidad asistida que no habían tenido éxito, la pareja finalmente logró que el embarazo prospere. Se espera que su primogénito nazca en enero de 2026.

Según Ángel de Brito, “las dos familias estallan de felicidad” con la noticia, aunque por el momento Rocío Marengo y Eduardo Fort aún “no saben el sexo del bebé”.