Wanda Nara vs Mauro Icardi: habló una importante testigo que presenció una fuerte pelea

La batalla legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma un nuevo capítulo luego de que se conociera el fuerte testimonio de una testigo clave de la empresaria que presenció una de sus fuertes peleas, en el cual el futbolista habría encerrado a su ex pareja dentro de su vestidor en el Chateau Libertador.

Ángel de Brito leyó el documento con la palabra de Evelyn, una empleada domestica que trabaja con Wanda, ante la Justicia.

«Wanda había viajado con L-Gante y Jamaica el fin de semana a Río de Janeiro. Cuando ellos volvieron, yo no sabía bien en qué situación estaba. Subimos con Wanda, eran como las 23, porque las nenas estaban recontra durmiendo. Estaban todas las luces apagadas, estaba Mauro sentado en el sillón del living comedor», comenzó leyendo.

«Cuando entramos se notó que Mauro se sorprendió al vernos, ni la esperaba, me parece, porque le preguntó: ‘¿qué hacés acá?’. Ahí medio que empezaron a discutir, porque Wanda le preguntó ‘qué hacía él ahí, para qué había ido’. Y Mauro le contestó que era su casa. Y le decía de hablar y Mauro solo le decía ‘hablemos’. Y Wanda se fue a su cuarto y le pedía a Mauro que se lo abriera», relató la testigo en el documento.

Y siguió: «Ella le decía también que le dé las llaves de Santa Bárbara, ella iba y volvía del cuarto, le reclamaba las llaves a Mauro, y él le decía que no se las iba a dar, que hablaran y después se las daba. Entonces, Wanda se pone nerviosa, le dice que iba a llamar a la policía. Y ahí fue que Mauro le dijo ‘vení que te doy las llaves’. Y se fueron los dos para el cuarto, cierran».

«Pasaron veinte minutos. Estaba toda la casa apagada y en silencio. Y yo empecé a escuchar a Wanda que gritaba ‘negra, negra’. Me paré, fui hasta el cuarto, abrí la puerta que estaba entornada y cuando entré lo que vi fue que Mauro estaba parado cerca de la puerta de la entrada de la habitación, yo pregunté ‘qué pasa’. Wanda estaba como corriendo agarrando ropa y me dijo ‘no, no, ya está, ya está'», explicó sobre lo que vio con sus propios ojos.

El conductor siguió leyendo el documento con el testimonio y contó que Evelyn no estaba del todo segura de la fecha, pero que si recordaba lo que vivió.

“Yo sentía que me tenía que quedar, pero Wanda me dijo ‘ya está’, entonces volví a salir del cuarto y Mauro volvió a cerrar la puerta. Vuelvo a entrar y le digo a Wanda ‘dale, que nos están esperando’. Mauro nos siguió hasta que salimos de la casa insistiendo para que hablen, pero entramos al ascensor”, continuó.

«En el ascensor, Wanda se puso a llorar como una nena, yo intenté consolarla. Luego, me dijo ‘negra, gracias, me encerró en el placard, gracias por acompañarme. Si vos no hubieses venido, no sé qué habría pasado'», reveló sobre lo que ocurrió una vez que se encontraba sola con la empresaria.