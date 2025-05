«Si pudiera asesinarlo, lo asesino»: Lía Salgado revivió su conflicto con Jorge Rial

Lía Salgado, considerada la pionera de los talk show en Argentina, habló de su vuelta a los medios de comunicación con un programa sobre salud mental. Además, revivió el conflicto que tenía con Jorge Rial, a quien había acusado de forzar su salida de la televisión cuando competían en el mismo horario.

En diálogo con Fede Flowers para «Se terminó la joda» (Splendid AM 990), la conductora fue letal al hablar de su relación con el periodista al sostener que las cosas terminaron “para la re mierda”.

“Si yo pudiera asesinarlo, lo asesino. Si vos trabajás con él, lo lamento por vos”, lanzó Salgado, asegurando que «Rial hizo un programa nada más que para destruir» el de ella.

“Ese es un tema de él, no le hago de psicóloga porque una persona que hace eso es una mala persona”, sostuvo cuando le preguntaron el por qué de su “ensañamiento”: “Esa es mi definición. Ahora, el por qué psicológico, no sé por qué le pasa. Es un tema de él. Yo veo que es un tipo que todo lo que agarra él lo destruye”, aseguró.

Ante la última frase de la conductora, Flowers lo relacionó con la hija del periodista, Morena Rial, pero Salgado se mantuvo correcta: “No, de eso no voy a opinar porque no soy tan cruel”.

Al principio de la entrevista, Lía reveló que volverá a los medios de comunicación bajo la conducción de un programa sobre salud mental y bienestar general en Canal 7, “Somos”.

La última vez que Lía condujo un programa fue en 2003 con “Hablamos con Lía” (El Nueve) y, según contó ella en aquel momento, no renovó contrato por las duras acusaciones que había realizado Jorge Rial en Intrusos, donde dio a entender que los entrevistados que visitaban su programa eran guionados.