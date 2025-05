Mauro Icardi apuntó contra uno de los abogados de Wanda Nara y lo acusó de hostigar a la China Suárez

Mauro Icardi apuntó contra Guillermo Gastón López, uno de los abogados pertenecientes al estudio jurídico de Wanda Nara y lo acusó de hostigar a su pareja, la China Suárez, a través de mensajes por Instagram.

«Y hablando de «abogados» y de gente poco seria, muy poco seria… Acá les muestro a este individuo nefasto.. Dícese Abogado y ni matrícula tiene, este es el perrito faldero del Defensor de mis hijas. El mismo que en audiencias vía Zoom le sirve los cafecitos. Les dejo las pruebas de los mensajes que le manda a mi pareja desde hace meses. Vamos a sacarle la careta a varios, poco a poco. Me da más satisfacción», escribió en sus Instagram Stories.

Tal y como adelantó, el futbolista mostró las capturas del “supuesto abogado” respondiéndole las historias a la China Suárez con mensajes de odio hacia ella.

“Muy despechado el peladito”, escribió el futbolista al mostrar un terrible mensaje que dejó López en el reciente ‘preguntas y respuestas’ que realizó la actriz ayer por la noche: “¿Por qué sos tan repulsiva? Por no decir puta barata. Dejá de desplumar a Mauro y laburá”, decía el texto.

Icardi denunció que Nicolás Payarola tiene trabajando en su estudio a “abogados” sin matrícula.

“No duden en contactarlos si necesitan que les roben, estafen, amenacen, abusen o más.. Un estudio jurídico de abogados donde ninguno tiene matrícula. El mismo estudio que supuestamente le robó a un colega mío una suma millonaria.. Los mismos personajes que estafaron ancianos, abusaron de un chico o chantajean gente. ¡Señoras y Señores, acá tienen a los defensores de mis hijas!!!! ¡Vergüenza ajena!!”, se explayó.

“Bueno, el celu ya me lo devolvieron, otra denuncia infunda e inútil del supuesto estudio de profesionales”, continuó en su descargo.

El perturbador video de Francesca Icardi que compartió Mauro en sus redes

El futbolista posteó un reciente video de Wanda posando frente a las cámaras, junto a sus cinco hijos, en la premiere de Lilo & Stitch, donde luego se vio llorando a su hija mayor. En las imágenes, la niña mueve su mano de manera nerviosa mientras la prensa la fotografiaba.

“Así de nerviosas, impotentes, y guionadas están mis hijas.. en un círculo de gente que las manipula constantemente, les impiden hablar con su padre, les impiden verme.. pero cuando me ven cuentan todo.. se relajan, disfrutan en un ambiente familiar y son niñas felices!!!! Quieren echarle la culpa a mi pareja por celos, caprichos, u obsesión de la madre.. distorsionando la realidad en programas baratos con tal de figurar públicamente”, siguió.

Enfrentando a las recientes críticas, Mauro dijo que no esconderá su romance y llamó a la China “una madre ejemplar”: “Siii, estoy feliz, estoy enamorado, estoy en paz después de 11 años.. estoy con la mujer que quiero estar, una madre ejemplar con sus hijos y con mis propias hijas (a las pruebas de diciembre me remito) y van a estar hoy y siempre en mi vida!!! Me voy a mostrar públicamente porque no le debo nada a nadie y no tengo por qué esconderme de nada, no pierdan tiempo con estupideces, que no me mueven ni un pelo”.