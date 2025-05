La ANMAT alerta sobre medidores de glucosa no autorizados

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó sobre la comercialización de dispositivos de uso personal para la medición de glucosa que utilizan tecnología no invasiva (sin perforar la piel). Se trata de productos comercializados principalmente a través de sitios web y redes sociales.

Esta situación fue detectada por el Departamento de Control de Mercado dependiente de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, a partir del monitoreo de publicaciones que promocionan estos productos con mensajes como: “Monitoreás tu glucosa de forma saludable, práctica y sin pinchazos”, “Lecturas seguras e indoloras”, y “Control absoluto de tu diabetes sin necesidad de ir al médico ni sacar sangre”.

Entre las marcas identificadas se encuentran “GlucoMax™” y “ACCU-TECH”, que se presentan como relojes inteligentes para la medición de glucosa, aunque podrían existir otras.

La ANMAT advierte que estos productos, que afirman funcionar mediante tecnología láser, no han sido evaluados ni autorizados, por lo que no puede garantizarse su seguridad ni eficacia. El uso de medidores de glucosa no autorizados representa un riesgo significativo para la salud pública, en particular en un área crítica como es el monitoreo de glucosa en sangre. Una medición incorrecta puede conducir a diagnósticos erróneos y generar consecuencias graves para los pacientes que necesitan un control glucémico preciso y constante.

En ese sentido, la ANMAT emitió una serie de recomendaciones a los pacientes:

Suspender el uso de estos dispositivos en caso de haberlos adquirido.

No adquirir dispositivos médicos para medición de glucosa mediante tecnología láser (sin perforar la piel) hasta tanto cuenten con la correspondiente autorización de ANMAT.

Comprar monitores de glucosa únicamente autorizados, preferentemente en farmacias, donde un profesional pueda brindar asesoramiento.

Verificar que los productos cuenten con: marca, fabricante, importador, domicilio del responsable en Argentina y número de registro ante ANMAT (PM XXXX-XX).

Asimismo, a los profesionales de la salud recomendó informar a los pacientes sobre el uso exclusivo de dispositivos autorizados y desalentar la adquisición de productos médicos no registrados.

La inscripción de productos en el Boletín Oficial se puede consultar en el siguiente enlace: https://helena.anmat.gob.ar/Boletin/.