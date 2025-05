Juli Poggio confesó que estuvo «obsesionada» con Marcos Ginocchio

Julieta Poggio, influencer y finalista de Gran Hermano, se sinceró sobre su vínculo con el ganador de su edición, Marcos Ginocchio, y reconoció haber llegado a tener una “obsesión” con él.

La modelo estuvo de invitada en Sería increíble (Olga) y participó de una charla junto a Nati Jota, Eial Moldavsky, Homero Pettinato y Damián Betular, en la que habló de su romance con “el primo” y definió esa etapa como “su peor momento”.

“Estuve superenamorada y hasta obsesionada. Y él… que sé yo, capaz que yo le gustaba, pero no estaba en la misma que yo”, reveló. “Lloraba, estaba muy mal. Fue mi peor momento”, explicó.

“Yo estaba con todo lo que significó ese boom de cosas y además con un amor no correspondido que, pobrecito, no te culpo, Primo…”, la influencer contó que ella también “se creyó” todo el revuelo que se generó por sus interacciones dentro de la casa de Telefe.

Poggio dijo que cuando ellos estaban juntos, mintió porque él era más reservado y queria respetalo: “Eso yo lo hacía para cuidarlo a él hasta que un día dije ‘bueno, yo también soy dueña de mi verdad’. Lo confirmé cuando terminó, entonces fue como que vivió y murió en el mismo momento”.

Entre las actitudes que tenía con “El Primo” reconoció que trataba de estar siempre en los lugares que él frecuentaba, con el deseo de volverse juntos: “Nunca soy de estar atrás de pibes (…) pero él se iba de after y yo sí o sí me iba a ese after y no me iba hasta que él se iba. Hoy en día lo veo y digo ‘Julieta, claramente no quedabas bien haciendo eso‘”.

«Todo disponible 24/7, al horario que sea”, cerró.