Inesperado cruce entre Mauro Icardi y Jorge Rial: «Dedicate a ser buen padre»

Mauro Icardi y la China Suárez protagonizaron un gran escándalo durante el pasado fin de semana cuando se presentaron como familia ensamblada en las celebraciones del club Galatasaray en la Superliga de Turquía. Las redes sociales cuestionaron el actuar del futbolista, al compartir el festejo con los hijos de su pareja y no con los propios.

Además, el jugador fue vinculado con una modelo luego de que circularan imágenes de ambos en una fiesta privada del club turco. Quien opinó sobre ello fue Jorge Rial e Icardi lo cruzó con pruebas desmintiéndolo.

“Dejó a la China en la casa de Turquía cuidando a los pibes y él se fue de joda con una modelo. Qué buen padre, eh”, lanzó el periodista en su programa radial.

“Acá de joda con la que supuestamente dejé en mi casa con ‘los pibes’ para ir a festejar. Dale huevo duro, dedicate a ser buen padre que dejaste mucho que desear para andar dando opiniones. Abrazo George y compañía… Seguimos de festejos», le respondió Icardi con un video junto a la China en los festejos.

En otra historia, respondió a quienes lo cuestionaron por no llevar a sus hijas al festejo y culpó a su ex pareja por ello: “Y para tantosss que preguntan por qué mis hijas no estuvieron en los festejos y los de mi pareja si.. Acá va, y vamos a ir sacando las caretas que falta poco…”.

Icardi enumeró en una lista las cosas que Wanda Nara le impide a Francesca e Isabella: salir del país, hablar con él y verlo. Además, la acusó de recusar jueces “porque obviamente no le dan lo que quiere”

“Hace 6 meses que estoy en Argentina para estar con mis hijas y las vi un solo día. Las pericias psicológicas hechas por profesionales dicen que las menores repiten lo que les dice la madre (en criollo les quema el cerebro). Incumplimiento de varias órdenes dictadas por el juez”, continuó.

“Revinculación piden? Para todos los que hablan al pedo, no existe ninguna revinculación porque el vínculo siempre estuvo, solo es invento y capricho de la madre. ¿Seguimos? ¿O con esto basta? Igualmente, está todo en el expediente.. falta poco y tendremos la noticia más esperada y ahí me ocuparé de responderles uno por uno a tantas mentiras, inventos y barbaridades dichas para ensuciar y cambiar el foco de lo real”, siguió.

Finalmente, apuntó contra Nicolás Payarola, el abogado de Wanda: «Que podemos esperar de un ‘abogado’ estafador de ancianos, abusador de chicos, extorsionador.. ¿El mismo que me inventa denuncias en provincia donde tiene «amiguitos» para intentar conseguir algo? ¿El mismo que amenaza a mis abogadas? ¿Un «abogado» que le suspenden la matrícula ya por tercera vez? Que podemos esperar de este individuo que «defiende» a mis hijas. Dejan mucho que desear, tanto él como quien lo elige para ser representado. Podría seguir, pero me voy a guardar varias cosas para el Momento oportuno».

Nuevamente, el jugador se inspiró en Johnny Depp para lo que queda del juicio y aseguró que esta “cada vez más cerca de la verdad”.